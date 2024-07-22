Sosyetenin ünlü avukatı kendini böyle savundu: Hatırlamıyorum

Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davasında "Görevi kötüye kullanma" suçundan hakkında dava açılan ünlü avukat Altın Mimir kendini böyle savundu. Sevgi Güler ofisine geldikten 3-4 ay sonra Jan Berslen Devrim'in başvurduğunu belirten Altın Mimir, "Günde on kişiyi gördüğüm bir vakitte ben on kişinin bütün karşı tarafını, yaşanmışlıklarını hatırlayabilmem hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Sevgi Güler, boşanmak için avukat Altın Mimir'in ofisine gelerek görüş aldı. Altın Mimir bu görüşme sonrasında danışmanlık ücreti olarak bin 125 lira talep etti. Sevgi Güler, boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim ile iş kadını Yonca Alışan arasında ilişki olduğunu ve ilişkiye dair görüntülerin olduğunu avukata belirtti. Ancak avukat Mimir, aynı zamanda Yonca Alışan'ın şirketinin de avukatıydı. Daha sonra Mimir, Sevgi Güler'in boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim'in avukatlığını üstlendi. Mimir, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağına aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Altın Mimir'in 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

"HATIRLAMIYORUM"

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ünlü avukat Altın Mimir kendini böyle savundu. Altın Mimir savunmasında, "Müştekiyi hayatım boyunca bu yaşananlardan önce hiçbir şekilde tanımam. Kendisi bundan kaç yıl önce tam olarak hatırlamıyorum. İddianamede yazan tarihtir, ofisime danışmanlık almak amacıyla başvurmuştur. Ben ofisimde günde en az 8 ile 15 arasında danışmanlık faaliyeti sürdürmekteyim. Bu danışmanlıklarım 40 dakika sürmektedir. 40 dakika içerisinde müşteki bana boşanma davaları ile ilgili genel bir bilgi sormuştur. Aramızda asla bir vekalet ilişkisi kurulmamıştır. Aramızda asla kanunun aradığı mütalaa verilmemiştir. Boşanma davaları ne kadar sürer, çekişmeli olursa ne olur, anlaşmalı olursa ne olur, bunlar konuşulmuş, bunlar dışında başka hiçbir şey konuşulmamıştır. Ücret konuşulmuş, ücretimle ilgili karşılıklı bir anlaşma yapılmadığı için ofisimden ayrılmıştır. Bilahare müştekinin eşi olan Jan Devrim bu görüşmeden yaklaşık 3 ya da 4 ay sonra ofisime başvurmuştur. Ben, Jan Devrim'in müştekinin eşi olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Günde on kişiyi gördüğüm bir vakitte ben on kişinin bütün karşı tarafını, yaşanmışlıklarını hatırlayabilmem hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu.