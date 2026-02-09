Dijital içerikler toplumsal yapıyı dönüştürüyor

Türkiye'de çevrim içi dizi ve film platformlarının kullanımındaki hızlı artışın evlerde sürekli ve sınırsız içerik tüketimini yaygınlaştırdığını belirten Çayır, bu sürecin yalnızca teknolojik değil aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi. Dijital içerik tartışmalarının çoğunlukla çocuklar üzerinden yürütüldüğünü kaydeden Çayır, kontrolsüz içerik tüketiminin yetişkin bireylerin davranış kalıpları, aile içi ilişkiler ve toplumsal değer algısı üzerinde de etkili olabildiğine dikkat çekti.

Son dönemde bazı yapımlarda yoğun cinsellik, şiddet ve sert yaşam temalarının daha görünür hâle geldiğine yönelik değerlendirmelerin arttığını ifade eden Çayır, sorunun içerik çeşitliliğinden ziyade yaşa ve toplumsal hassasiyetlere uygunluk ilkesinin zayıflaması ve mevcut yasal düzenlemelerin dijital gelişmeler karşısında güncelliğini yitirmesi olduğunu vurguladı.

Uzun süreli ve kontrolsüz ekran tüketiminin aile içi etkileşimi azaltabileceğini, ortak zaman kültürünü zayıflatabileceğini ve bireyler arasında duygusal mesafeyi artırabileceğini belirten Çayır, dijitalleşmenin görünmeyen sosyal sonuçlar doğurabildiğini dile getirdi. Gelişen dijital yayıncılık karşısında mevcut mevzuatın yetersiz kaldığını ifade eden Çayır, yeni düzenlemelerde çocukların korunmasının yanı sıra aile ve toplum yapısını gözeten, çağın şartlarına uygun bir hukuki çerçevenin oluşturulmasının önem taşıdığını kaydetti.

Çayır, teknolojinin doğru kullanıldığında önemli fırsatlar sunduğunu, ancak kontrolsüz dijital tüketimin bireysel olduğu kadar toplumsal ölçekte de dönüşümlere yol açabileceğini sözlerine ekledi.