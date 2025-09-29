Soyadını değiştirip anne ve babasını katleden zanlı tutuklandı

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Aşağıhomurlu Köyü'nde yaşandı. Cinnet getiren Ömer Kılıç, annesi Azime Öz (71) ve babası Nuh Öz'ü (71) mutfaktan aldığı bıçakla saldırarak öldürdü. Anne ve babasını katleden Kılıç, evin önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ve Nihal Göztak'ı (38) da bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanan Kılıç, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.