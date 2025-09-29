Haberler Yaşam Haberleri Soyadını değiştirip anne ve babasını katleden zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 14:26 Son Güncelleme: 29.9.2025 14:37

Soyadını değiştirip anne ve babasını katleden zanlı tutuklandı

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu Köyü’nde cinnet getirerek anne ve babasını öldüren, iki akrabasını ise yaralayan ve bir süre önce soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının uzun süredir anne, babası ve akrabalarına kin ve düşmanlık beslediği iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Aşağıhomurlu Köyü'nde yaşandı. Cinnet getiren Ömer Kılıç, annesi Azime Öz (71) ve babası Nuh Öz'ü (71) mutfaktan aldığı bıçakla saldırarak öldürdü. Anne ve babasını katleden Kılıç, evin önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ve Nihal Göztak'ı (38) da bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanan Kılıç, suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

