Soyer’e reklam panosu soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kent genelinde 931 adet reklam ünitesinin kiraya verilmesi ve 2 bin 770 adet yeni reklam ünitesinin oluşturulması için ihaleye çıktı. İhaleyi 245 milyon liralık teklifle Vizyonkent Reklam Pazarlama isimli firma kazandı. İhalenin süresi olarak da 10 yıl belirlendi.

FİRMA ŞARTNAME DIŞINA ÇIKTI

Ancak iddialara göre ihaleyi kazanan firma şartname dışındaki coğrafi konumlara çıkarak Beydağ ve Bayındır gibi uzak ilçelere dikilmesi gereken reklam panolarını şehir merkezi ya da Çeşme ve Seferihisar gibi turizm açısından gözde ilçelere dikti.

SADECE ÇEŞME'DE YILLIK 150 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

İddiaları araştıran müfettişler ilginç ayrıntılara ulaştı. Firma ile büyükşehir belediyesi arasında imzalanan sözleşme uyarınca Çeşme'ye yıllık kirası 450 bin lira olan 1 adet 'kuleboard' adı verilen reklam panosu dikilmesi gerekirken 50'ye yakın totem yerleştirildi. Müfettiş yaptığı ön incelemede İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yıllık 24,5 milyon lira ödeyen firmanın sadece buradan 25 milyon lira gelir sağladığını, bu yöntemle yıllık 100 ila 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiğine dikkat çekti.

FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanan 9 sayfalık ön inceleme raporunda birbirinden ilginç tespitler yer aldı. Raporda ihaleyi kazanan Vizyonkent isimli firma, sözleşme tarihi itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmediği, koyması gereken reklam panolarının büyük çoğunluğunu koymadığı ifade edildi. Ayrıca çoğu noktaya gitmeden belediyeye rapor sunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde firmanın koyması gereken 1672 reklam panosunu hiç takmadığı da tespitler arasında yer aldı. Raporda ayrıca Rapor tarihine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüklenici firmadan tahsil etmesi gereken 45 milyon 750 bin lirayı tahsil etmediği, bu güne kadar tahsil edilen rakamın ise toplam tahakkukun dörtte birinden az olduğunun altı çizildi. Müfettişler hazırladıkları raporda Büyükşehir Belediyesinin geriye kalan alacakların tahsili için gerekli hukuki yollara başvurması, 36 milyon lira, iki yıllık kira ve 7 milyon 157 bin lira da ek kesin teminat tutarının şirketten temin edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

TUNÇ SOYER BELEDİYEYİ GELİR KAYBINA UĞRATTI

Raporun sonuç bölümünde müfettişler ihale sürecinin yürütülmesinden ve belediye gelirlerinin ve alacaklarının tahsilinden, yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin uygulanarak alacağın tahsil ve takibinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanvekili İlker Kozan'ın sorumlu olduğuna dikkat çekti. Firma ile imzalanan sözleşmenin uygulanmasında yeterli özen, dikkat ve gayretin gösterilmemesi sonucu belediyenin gelir kaybına uğradığının altını çizen müfettişler Soyer ve Kozan hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde görüş belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da müfettiş raporu doğrultusunda Soyer ve Kozan hakkında soruşturma izni verdi.