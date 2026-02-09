Soyguncu çavuşları jandarma yakaladı

Mardin'in Ömerli ilçesinde kuyumculuk yapan Bilal T., beraberindeki M.T. (46), M.B.T. (48), E.T. (23) ve O.T. (17) ile Şırnak'taki esnafa satmak üzere Gaziantep'ten 4 kilo altın aldı. Önceki gün, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL'yi bulan altınlarla yola çıkan grup, Midyat-Mardin kara yolunda kendilerini polis olarak tanıtan silahlı 4 kişi tarafından durduruldu. Kuyumcu ve yanındakileri etkisiz hale getiren saldırganlar, 4 kilo altını gasp ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

JASAT YAKALADI

Olayın ardından gelen ihbarla Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ve tanıkların ifadelerini alan JASAT (Jandarma Suç Araştırma) ekipleri, çarpıcı bir gerçekle karşılaştı. Zanlıların, yine jandarma teşkilatı bünyesinde görev yapan personel olduğu belirlendi.

SUÇLU MESLEKTAŞI ÇIKTI

Yapılan operasyonla; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Burhan Gökalp, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Veysel Burak Aktan ile Kaan Kara ve Kalender Türkoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.