Soygunu 1 ay önce planlamışlar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazartesi iki ayrı bankanın ATM'sine para yüklemek için çalışma yapan iki güvenlik görevlisini plastik kelepçeyle bağlayıp etkisiz hale getirerek banka aracını soyan çete çökertildi. Şüphelilerin 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro ve 100 sterlin gasp ettikleri belirlendi. Gasp edilen paranın büyük kısmı bulunurken 10 şüpheliden aralarında 16 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 9'u tutuklandı. Liderliğini F.A.' nın yaptığı örgütün soygunu bir ay öncesinden planladığı, soygunda kullanılan araca başka araçlara ait plakalar bantladığı ve parayı da çaldıktan sonra farklı bir araca transfer ettiği belirlendi.