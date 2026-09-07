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Giriş Tarihi: 7.09.2026

Soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur anıldı

Soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur anıldı
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Filistin'e destek amacıyla bulunduğu Batı Şeria'da 6 Eylül 2024 tarihinde Siyonist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, şehadetinin ikinci yılında Aydın'ın Didim ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Didim Asri Mezarlığı'nda öğle namazının ardından gerçekleştirilen anma programına İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel ve müftülük görevlilerinin yanı sıra Eygi'nin eşi Mazhar Ali, kuzeni Bahar Tıkkın, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Anma programında Eygi'nin mezarı başında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Ayşenur Ezgi Eygi için dualar edildi. Filistin'e destek amacıyla Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül 2024'te İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Eygi, 14 Eylül 2024 tarihinde Didim'de toprağa verilmişti.

#AYDIN #DİDİM #FİLİSTİN #BATI ŞERİA

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Soykırımcı İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur anıldı
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