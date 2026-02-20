Söylem değil kesin delil gerek

Yargıtay boşanma davalarında zina iddiasının ispatına ilişkin emsal bir karar aldı. Davacı kadın, boşanma talebiyle Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesine (zina) dayandırdı; kabul edilmemesi ihtimaline karşı 162. madde ile 166/1. maddeye de terditli olarak dayandı. Yerel mahkeme, erkeğin "eve kadın getirdim" şeklindeki beyanını dikkate alarak davayı kabul etti. Yargıtay, zinanın varlığı için cinsel ilişkinin ya da buna "muhakkak gözüyle bakılacak" nitelikte somut delillerin bulunması gerektiğini vurgulayarak tanık anlatımlarını soyut buldu ve yeterli ispat olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Ayrıca önceki olayların affedildiğine ve diğer terditli boşanma sebeplerinin incelenmediğine dikkat çekti. Dosya yeniden yargılama için ilk derece mahkemesine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!