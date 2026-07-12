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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Söylemezler Çetesi’ne ağır darbe vuruldu

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Söylemezler Çetesi’ne ağır darbe vuruldu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, esnafı tehdit ederek canından bezdiren "Söylemezler" suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Örgütün sözde yöneticisi Mehmet Faysal Söylemez'in ile birlikte 4 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 2 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Faysal Söylemez ile Atik Söylemez, Hasan Silahtaroğlu, Zeki Tutal ve Murat Bağdaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden Doğukan Dudaroğlu ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #ANKARA #İZMİR

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Söylemezler Çetesi’ne ağır darbe vuruldu
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