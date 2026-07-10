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Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:42

Söylemezler suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, kamuoyunda Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adreste yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Söylemezler suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, esnafı tehdit ederek canından bezdiren 'Söylemezler' suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve İzmir'de 8 şüpheli yakalandı.

TEHDİT, BASKI, KURŞUNLAMA...

Örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtikleri, alacak-verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya arabuluculuk görüntüsü adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibata geçtikleri, taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Merkezli Ankara ve İzmir olmak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.



Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 Adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 Adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 Türk Lirası, 39 bin 200 EURO, 26 bin 900 ABD Doları, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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