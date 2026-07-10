Söylemezler suç örgütüne operasyon! 8 şüpheli yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, esnafı tehdit ederek canından bezdiren 'Söylemezler' suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve İzmir'de 8 şüpheli yakalandı.

TEHDİT, BASKI, KURŞUNLAMA...



Örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtikleri, alacak-verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya arabuluculuk görüntüsü adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibata geçtikleri, taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI



İstanbul Merkezli Ankara ve İzmir olmak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.





Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 Adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 Adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 Türk Lirası, 39 bin 200 EURO, 26 bin 900 ABD Doları, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.