Haberler Yaşam Haberleri Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:57

Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

Soyu tükendiği sanılan Batman Bantlı Çöpçü Balığının 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022’de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir?

SEÇENEKLER

A- Angelina Jolie
B- Morgan Freeman
C- Russel Crowe
D- Leonardo DiCaprio (CEVAP)


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Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir?
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