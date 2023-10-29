29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan Soyu tükendiği sanılan "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın 47 yıl aradan sonra görüntülenmesinin haberini Ocak 2022'de sosyal medya hesabından paylaşan kimdir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;