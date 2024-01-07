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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Sözde çevrecilere yanıt

Antalya Valisi Hulusi Şahin, çevreyi bahane ederek Finike-Demre- Kaş-Kalkan otoyol projesini eleştirenlere sert çıktı: Planlanan proje denize uzak, kumsallara zarar vermeyecek. ‘Kimse gelmesin’ zihniyetiyle projeye karşı çıkmak çevrecilik değildir

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sözde çevrecilere yanıt
Antalya Valisi Hulusi Şahin, vatandaşların yanı sıra turistlerin batı ilçelerine hızlı ve güvenli ulaşımını sağlayacak olan Finike- Demre-Kaş-Kalkan otoyolu projesinin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini söyledi. Şahin çevrecilik adı altında projeye karşı çıkılmasına da sert tepki gösterdi. Dünya şehri Antalya'yı gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını belirten Şahin, "Planlanan proje denize uzak, sahil bandına ve kumsallara zarar vermeyecek. Plan tamamen sahil bandının arkasında. Denizden gözükmeyecek şekilde, denize ve kumsallara zarar vermeden daha çok tünel ve viyadükler açılarak yapılacak harika bir proje. Bu projeye karşı gelmek sadece ve sadece terakkiye mani olmaktır, gelişmeye kapalı olmak demektir. Bu çevrecilik değil. Böyle çevrecilik olmaz" dedi. Vali Şahin, otoyola karşı çıkan zihniyetin tek amacının 'Kimse gelmesin, görmesin ve doğa muhafaza edilsin' zihniyeti olduğunu söyledi. Bu zihniyetin kabul edilemeyeceğini de belirten Şahin, "Usulüne uygun karayolu, demiryolu, yollar yapılacak. İnsanlar yaşayacak, kullanacak. Allah'ın bize bahşettiği bu muhteşem coğrafyadan istifade edeceğiz. Kimse gelmesin, kimse görmesin, doğa muhafaza edilsin anlayışı kabul edilemez" dedi.



'ANTALYALILAR DUYARLI OLSUN'
Projenin yıllardır sabote edildiğine ve hayata geçirilmediği takdirde yaşanacak sıkıntılara da dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, "Bu şehir bizim, ülkemizin, insanlığın. Biz bundan usulüne uygun şekilde, çevreye zarar vermeden istifade edeceğiz. Bunun yollarını arıyoruz. Bu konuda Antalya kamuoyunun da duyarlı olması lazım. Yoksa, yıllardır sabote edildiği gibi, bu yol yine sabote edilecek. Bu proje hayata geçirilmezse Kaş halkı, Demre halkı ve milyonlarca turist eziyet çekmeye devam edecek" diyerek, Antalyalıların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

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