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Giriş Tarihi: 3.07.2026 11:14 Son Güncelleme: 3.07.2026 11:27

Sözde komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi: Savcılığa ifade verecek

Deniz Göktaş isimli sözde bir komedyenin İstanbul'da yaptığı gösterisinde dini değerlere yönelik kullandığı ifadeler infiale neden oldu. Göktaş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sözde komedyen İstanbul Adliyesine sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin destek için adliyeye geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Sözde komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi: Savcılığa ifade verecek
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Deniz Göktaş isimli sözde komedyen Harbiye'de, dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Söz konusu ifadeler ise bazı kesimlerin sert tepkisine yol açmıştı. Yurt dışında olan Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanlına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İSTANBUL'A DÖNER DÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Dün yurt dışından dönen Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş hakkında 185 adet CİMER başvurusu olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU VE TEKİN DESTEĞE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Göktaş'ın adli sürecini takip etmek için adliyeye geldi.

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#İSTANBUL #DENİZ GÖKTAŞ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #GÜRSEL TEKİN

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Sözde komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi: Savcılığa ifade verecek
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