Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2025 yılı 15 bin atama sonrası öğretmenler hangi tarihte görev başı yapacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. Bugün başlayan tercih süreciyle birlikte adayların gündeminde pek çok soru işareti yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan tercih kılavuzu ile bu soru işaretleri giderilirken sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar;