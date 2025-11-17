Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2025 yılı 15 bin atama sonrası öğretmenler hangi tarihte görev başı yapacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. Bugün başlayan tercih süreciyle birlikte adayların gündeminde pek çok soru işareti yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan tercih kılavuzu ile bu soru işaretleri giderilirken sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar;
ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN HANGİ TARİHTE GÖREVE BAŞLAYACAK?
Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak.