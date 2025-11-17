Haberler Yaşam Haberleri Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2025 yılı 15 bin atama sonrası öğretmenler hangi tarihte görev başı yapacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:37

15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için tercih ekranı bugün erişime açıldı. Başvurularını gerçekleştiren öğretmen adayları; 15 bin atama sonrası sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte kılavuzda yer verilen bilgiler ışığında merak edilenlerin yanıtı.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. Bugün başlayan tercih süreciyle birlikte adayların gündeminde pek çok soru işareti yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan tercih kılavuzu ile bu soru işaretleri giderilirken sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar;

ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN HANGİ TARİHTE GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre:

Tercih başvuruları: 17 – 21 Kasım 2025

Atama sonuçları: 24 Kasım 2025

Göreve başlama tarihi: 19 Ocak 2026

