Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.