Haberler Yaşam Haberleri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.7.2022 00:16

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak, yayımlanacak? soruları sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Ön başvuru süreci tamamlanan 20 bin öğretmen ataması için heyecan dorukta. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takviminde merak edilen tüm bu tarihlere yer verilmişti. Buna göre; Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. MEB bünyesindeki eğitim kurumlarına yapılacak 20 bin atamalara ilişkin başvuruların ardından adaylar sözlü sınava katılım sağlayacakları yerleri bekleyişe geçti. Takvimde yer alan tarihe günler kala "2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak, yayımlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI: MEB DUYURDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı
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