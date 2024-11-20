Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi: 20 bin öğretmen ataması tercihlerinde son gün!

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi doğrultusunda başvurular sona eriyor. 40 tercih yapabilecek adaylar daha sonra atama sonuçları için e-devlet ekranı başında olacak. Sözlü sınavdan en az 60 puan alarak tercih başvurusu yapanlar Bakan Tekin'in duyurduğu o tarihte sistem başında yerini alacak. Peki; 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİNDE SON GÜN!
MEB atama takvimi kapsamında 20 bin sözleşmeli öğretmenin tercih başvuruları alınıyor. Sözlü sınavdan en az 60 puan alan adaylar elektronik ortamda en fazla 40 tercih yaparak "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.
14 Kasım tarihinde başlayan tercihler 20 Kasım bugün 16.00 itibarıyla son buluyor!
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden alınan başvurular yeniden elektronik ortamda değerlendirilecek ve sonuçlar da bu ekran üzerinden öğrenilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-devlet üzerinden 23 Kasım tarihinde duyurulacak.
ATAMA SÜRECİ
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50'si ile sözlü sınav puanının % 50'si alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir
ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.
7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.