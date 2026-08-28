Haberler Yaşam Haberleri Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Giriş Tarihi: 28.08.2026

Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
  • ABONE OL
İSTANBUL Bağcılar'da 23 Ağustos günü 100. Yıl Parkı'nda oturan 7 kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sıla A.'nın daha önce arkadaşından aldığı tabancayı Aleyna Zeynep I.'ya doğrultmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. Kurşun, Sıla A.'nın kuzeni Ceren A.'nın boynuna isabet etti. Tek girişli yaralanmanın ardından ağır yaralanan Ceren A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Medipol Mega Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede henüz boş kovan bulunamazken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 7x65 çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahın atım yatağında 1, şarjöründe 2 ve olay yerinde patlamamış halde 1 olmak üzere toplam 4 adet fişek bulundu. Olayla ilgili adli tahkikata Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor. –

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA