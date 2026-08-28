Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

İSTANBUL Bağcılar'da 23 Ağustos günü 100. Yıl Parkı'nda oturan 7 kadın arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sıla A.'nın daha önce arkadaşından aldığı tabancayı Aleyna Zeynep I.'ya doğrultmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. Kurşun, Sıla A.'nın kuzeni Ceren A.'nın boynuna isabet etti. Tek girişli yaralanmanın ardından ağır yaralanan Ceren A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Medipol Mega Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede henüz boş kovan bulunamazken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 7x65 çapında kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahın atım yatağında 1, şarjöründe 2 ve olay yerinde patlamamış halde 1 olmak üzere toplam 4 adet fişek bulundu. Olayla ilgili adli tahkikata Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor. –

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör