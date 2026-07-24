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Giriş Tarihi: 24.07.2026

SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu

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SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, kentte fuhuş yapan ve aracılık eden kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çalışma yürüten Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, bazı işletmelerde "masaj", "özel terapi" ve "SPA" adı altında fuhuş yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin internet üzerinden reklam yapıp, telefonda "şifreli" konuşarak randevu ayarladıkları belirlendi. Söz konusu adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşletmelere idari para cezası uygulandı ve iş yerleri mühürlendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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SPA ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu
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