Spiker, başörtüsüne hakarete sessiz kalmadı: O kadın gözaltında

İstanbul Beşiktaş'taki bir manavda haber takibinde olan Kanal 7 spikeri Meryem Nas Mercan, müşterilerle röportaj yapmak istedi ancak hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı. Mercan, röportaj yapmak istediği Aylin A. adlı kadının başörtüsüne söylediği sözlere karşılık verdi, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Spiker Mercan yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Mercan, "Röportaj yaptığım esnada mikrofon uzattığım kadın, daha sorum bitmeden bana 'Seni mahkemeye veririm, sen kim oluyorsun da beni çekiyorsun? Kimden izin aldın?' gibi sorular sormaya başladı.Ben de 'Sakin olun, sizi zorla çekmiyoruz" dedim. Arkamı dönüp uzaklaşacağım sırada kadın, 'Başını aç önce hava alsın, beynine biraz oksijen gitsin' gibi bir cümle kullandı. Kameramanım çok sinirlendi ve kamerayı kaldırıp kayda girdi ve 'O cümleyi bir daha kullanır mısınız, ne dediniz?' diye sordu" şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine Mercan, kadından şikâyetçi olduğunu kaydetti. Mercan, "Ben kadına 'Başımı açmamı mı söylüyorsunuz, siz ne demek istiyorsunuz?' diye sordum. Bana 'Her yerinizi' cevabını verdi. Bu saldırı tüm Türkiye'deki kadınların tesettürüna yapılmıştır. Bu 28 Şubat zihniyeti, biz her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmeye karşıyız" dedi. Gözaltına alınan Aylin A., sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.