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Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:30 Son Güncelleme: 31.8.2022 16:43

SPK hamlesi sonrası savcılıktan açıklama

Sedat Peker tarafından eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mine Tozlu Sineren ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘İhbar sonrası tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması talimatı verildi’ denildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
SPK hamlesi sonrası savcılıktan açıklama

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker tarafından, eski başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında rüşvet iddiaları gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker'in iddialarını katıldığı canlı yayında doğrulayan Mine Tozlu Sineren ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, SPK'nın ihbarı sonrası olaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'SPK başkanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Özel bir TV kanalında bilgi paylaşan Mine Tozlu Sineren dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması talimatı verilmiştir' denildi.

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SPK hamlesi sonrası savcılıktan açıklama
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