Spor fotoğrafçısı Onur Çam, kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Ödüllü spor fotoğrafçısı Onur Çam, bisikletiyle seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Ağır yaralanan Çam'ı görenler kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Onur Çam'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çam, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çam'ın, İstanbul'da aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.