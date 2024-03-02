Spor komplekslerinin yeni adresi sultanbeyli olacak

Sultanbeyli Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Ali Tombaş, yeni dönemde projelerini SABAH'a anlattı. 7 seçim Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı 7 yılda ilçe başkanlığı yapan Tombaş, mahalle temsilcisi olarak başladığı siyasi hayatına Belediye Başkan Adaylığı ile devam ediyor. Sokağın nabzını her an yaptığı çalışmalarla tutan Tombaş, yeni dönemde yapacağı projeleri de vatandaşların beklediği hizmetlerden oluşturarak ilçeye yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor.
HERKESE DOKUNAN PROJELER
SABAH'a kapılarını açan Tombaş, projelerini SABAH'a anlattı. İşte o projelerden öne çıkanlar:
*Kalkınma projelerini başlatacağız
*Kentsel dönüşüm projelerine öncelik vereceğiz. İBB ile birlikte sosyal konutlar üreteceğiz.
*Mehmet Akif, Mecidiye Fatih mahalleleri olmak üzere 3 tane kompleks yapacağız. İçinde fitness salonundan, yüzme havuzuna ve futbol turnuva aktivitelerinin de olacağı kadar birçok eee gençlerimizin etkinlik yapacağı, futbol aktiviteleri yapacağı, tüm ekipmanları olan spor kompleksleri yapacağız.
*Her mahallede spor kulüpleri kuracağız. Gençlerin spor yapabileceği fitness salonları açacağız.
*Ev hanımları başta olmak üzere evinde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini belediye olarak alacağız ve satışını yapmalarına imkan vererek hane gelirlerine katkı sunmalarını sağlayacağız.
*Sultanbeyli'nin ormanlarında mesire alanları yaparak, insanlarımızın kaliteli vakit geçirmelerine olanak sunacağız.
*Gençlik kamplarının yapılacağı alanlar kuracağız. Macera parkurları oluşturacağız.
*Köy evlerini yapacağız.
*Merkez çarşılar oluşturacağız.
*Sultanbeylilerin aileleri ve dostlarıyla mahallelerinde vakit geçirebileceği bir meydan olacak.
*Her mahallede bir merkez ve meydan olacak.
*Belediye ile ilgili sorunların iletildiği iletişim ve çözüm merkezleri kuracağız. Bu şekilde vatandaşlarımız, merkeze ve belediyeye gelmeden mahallelerinden sorunları iletip, çözümlerine kavuşabilecek.
*Sultanbeyli markası oluşturacağız.
Sultanbeyli'nin merkezinde hem bir çarşı oluşturacağız hem de çevre binalara giydirme yaparak kent meydanı oluşacağız.
*Merkeze çıkan tüm ara caddeleri ışıklandırarak her mahallelerimizi bir çarşı haline getireceğiz.
*CHP'li yönetim tarafından bir türlü tamamlanmayan Sultanbeyli metrosunu bu dönem açacağız.
*Yenidoğan- Devlet hastanesi ve Çeşme durağına bir hat oluşturacağız. Buradan da Kurtköy'e –Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyu bağlayacağız.
*İETT eliyle sanayi sitelerine direk giden toplu ulaşım araçlarını bölgemize kazandıracağız. Aynı zamanda belediye marifetiyle de ring seferleri yaparak insanlarımızın işlerine rahat gitmelerini ve durakta 2 saat otobüs gelmesini beklemekten kurtaracağız.
*Sultanbeyli Şehir Kütüphanesi kuracağız, ilçemizi kütüphanelerle donatacağız. Kütüphane şehri bir ilçe oluşturacağız.
*Kültür-Sanat etkinlikleriyle dolu olan bir 5 yıl olacak.
*Tünel projeleriyle E-5 ile bağlantı sağlayacağız.
*Yeni yan yollar alternatif güzergahlar yapacağız. Bu şekilde trafiği sorun olmaktan çıkaracağız.
*Hanelere-öğrencilere yardımlar yapacağız. İlkokula başlayan tüm çocuklarımıza kırtasiye yardımı yapacağız. Çocuklarımız sıralarına oturduğunda masalarında çantasıyla birlikte içi kırtasiye malzemeleriyle dolu çantaları olacak.
*İlk defa üniversite kazanan gençlerimize 10 bin TL destek verilecek.
*Sosyal yardımlarımız yaygınlaşacak. Evde bakım hizmetlerimiz olacak. Aşevi kuracağız. İhtiyaç sahibi ailelere, büyüklerimize 3 öğün sıcak yemek vereceğiz. Yetimlerin hamisi biz olacağız. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğiz.
*7 gün 24 saat açık olacak kreşler kuracağız.
*Evlenen çiftlerimize ekonomik olarak destek olacağız.