Spor komplekslerinin yeni adresi sultanbeyli olacak



*CHP'li yönetim tarafından bir türlü tamamlanmayan Sultanbeyli metrosunu bu dönem açacağız.

*Yenidoğan- Devlet hastanesi ve Çeşme durağına bir hat oluşturacağız. Buradan da Kurtköy'e –Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyu bağlayacağız.

*İETT eliyle sanayi sitelerine direk giden toplu ulaşım araçlarını bölgemize kazandıracağız. Aynı zamanda belediye marifetiyle de ring seferleri yaparak insanlarımızın işlerine rahat gitmelerini ve durakta 2 saat otobüs gelmesini beklemekten kurtaracağız.

*Sultanbeyli Şehir Kütüphanesi kuracağız, ilçemizi kütüphanelerle donatacağız. Kütüphane şehri bir ilçe oluşturacağız.

*Kültür-Sanat etkinlikleriyle dolu olan bir 5 yıl olacak.

*Tünel projeleriyle E-5 ile bağlantı sağlayacağız.

*Yeni yan yollar alternatif güzergahlar yapacağız. Bu şekilde trafiği sorun olmaktan çıkaracağız.

*Hanelere-öğrencilere yardımlar yapacağız. İlkokula başlayan tüm çocuklarımıza kırtasiye yardımı yapacağız. Çocuklarımız sıralarına oturduğunda masalarında çantasıyla birlikte içi kırtasiye malzemeleriyle dolu çantaları olacak.

*İlk defa üniversite kazanan gençlerimize 10 bin TL destek verilecek.

*Sosyal yardımlarımız yaygınlaşacak. Evde bakım hizmetlerimiz olacak. Aşevi kuracağız. İhtiyaç sahibi ailelere, büyüklerimize 3 öğün sıcak yemek vereceğiz. Yetimlerin hamisi biz olacağız. Onları kimseye muhtaç etmeyeceğiz.

*7 gün 24 saat açık olacak kreşler kuracağız.

*Evlenen çiftlerimize ekonomik olarak destek olacağız.