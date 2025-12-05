Haberler Yaşam Haberleri Spor salonuna tarım ilacı döken 2 şüpheli tutuklandı
Spor salonuna tarım ilacı döken 2 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir spor salonunun soyunma odasına tarım ilacı döktüğü iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Spor salonuna tarım ilacı döken 2 şüpheli tutuklandı
Ereğli ilçesinde bulunan bir spor salonunda önceki gün akşam durumundan şüphe edilen bir kişi soyunma odasına geçerek yanında getirdiği tarım ilacını dökmeye başladı. Durumu farkeden salon yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin yaptığı incelemesinde tarım ilacı döktüğü belirtilen Berkan G. ile ona yardım ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Önder K. gözaltına alındı. Önder K'nın ilçede bulunan başka bir spor salonunun yetkililerinden olduğu, olayında rekabetten kaynaklandığı iddia edildi. Erken müdahale edilmesiyle olayda ilaçtan etkilenen herhangi biri olmazken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Spor salonuna tarım ilacı döken 2 şüpheli tutuklandı
