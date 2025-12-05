Spor salonuna tarım ilacı döken 2 şüpheli tutuklandı

Ereğli ilçesinde bulunan bir spor salonunda önceki gün akşam durumundan şüphe edilen bir kişi soyunma odasına geçerek yanında getirdiği tarım ilacını dökmeye başladı. Durumu farkeden salon yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisin yaptığı incelemesinde tarım ilacı döktüğü belirtilen Berkan G. ile ona yardım ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Önder K. gözaltına alındı. Önder K'nın ilçede bulunan başka bir spor salonunun yetkililerinden olduğu, olayında rekabetten kaynaklandığı iddia edildi. Erken müdahale edilmesiyle olayda ilaçtan etkilenen herhangi biri olmazken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.