Spor salonunda yangın: 2 ölü

Batman
'da spor salonunda dün çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve 112 Acil Sağlık
ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangında Emine Yeni (42) ile Şanzime Sarıgük (45) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Vali Ekrem Canalp yangından 12 kişinin etkilendiğini söyledi. Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör