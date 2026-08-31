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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Spor salonunda yangın: 2 ölü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Spor salonunda yangın: 2 ölü
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Batman'da spor salonunda dün çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangında Emine Yeni (42) ile Şanzime Sarıgük (45) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Vali Ekrem Canalp yangından 12 kişinin etkilendiğini söyledi. Canalp, "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı." diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BATMAN #112 ACİL SAĞLIK #AFAD

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Spor salonunda yangın: 2 ölü
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