Spor salonundaki yangında ihmal iddiası

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 9 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 çalışan, gözaltına alındı. Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43), hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör