Haberler Yaşam Haberleri Spor salonundaki yangında ihmal iddiası
Giriş Tarihi: 1.09.2026

Spor salonundaki yangında ihmal iddiası

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Spor salonundaki yangında ihmal iddiası
  • ABONE OL

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. 9 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 çalışan, gözaltına alındı. Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43), hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BATMAN #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor salonundaki yangında ihmal iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA