Sporda sakatlandı başına gelmeyen kalmadı! Doktor sağlam bacağını ameliyat edince hayatı karardı: “Sözleri bana güven verdi”

YANLIŞ BACAĞINI AMELİYAT ETTİĞİ ANLAŞILDI

Selvihan Özdemir, 2024 Mart'ta ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Özdemir'in sakatlandığı sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiği anlaşıldı. Selvihan Özdemir ve ailesi, doktor M.B.E. ile görüşüp konuyu anlattı. Başta yanlış yapmadığını söyleyen doktor, bir süre sonra hatasını kabul edip, ameliyat masraflarını ve yeni tedavi sürecini takip edeceğini içeren bir tutanak imzaladı.

2 YILIN SONUNDA 'HATALI AMELİYAT' RAPORU ALDI

Aynı hastanede başka bir doktorun tedavisiyle ilgilendiği Selvihan Özdemir, ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ dizinden ameliyat edildi. Yaşadığı sürecin ardından her iki dizinden de ameliyat olmak zorunda kalan ve zor günler geçiren Özdemir, uzun süre ayağa kalkamadı. Ailesinin bakımına muhtaç kalan ve işinden olan Özdemir, olanların ardından hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık 2 yıl mücadele eden Selvihan Özdemir'in savcılığa yaptığı başvuruya eksik evrak yüzünden takipsizlik kararı verildi. Sağlık Bakanlığı'nın da olayla ilgili soruşturma izni vermemesine rağmen Özdemir, mücadeleden vazgeçmedi. Bu yıl mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan aldığı raporla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtlayan Selvihan Özdemir, doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 'Doktorun hatalı teşhis ve tedavisi sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini' gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı.