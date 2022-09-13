Sporting Lizbon Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Lizbon Tottenham maçı canlı izle I UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting Lizbon Tottenham maçı canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve yayın saati araştırılıyor. Sporting Lizbon Tottenham maçı hangi kanalda sorusu Dünyanın dört bir yanındaki taraftar tarafından merak ediliyor. Peki, Sporting Lizbon Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşma hakkında merak edilenler…
SPORTING LIZBON TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 13 Eylül 2022 Salı (bugün)
Saat: 19.45
Yer: José Alvalade Stadyumu
Canlı yayın kanalı: EXXEN ve TV8,5
SPORTING LIZBON TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE
EXXEN spor abonelik ücretleri ne kadar?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.