SSD Kaç Yıl Dayanır? SSD’nin Ömrü Ortalama Ne Kadardır?

SSD bilgisayarın önemli parçaları arasındadır. Önceden bilgiler büyük ve dönen diskler olan HDD ile saklanırdı. SSD'ler ise hareketsiz ve çiplerle çalışan parçalardır. Yani SSD, bilgisayarın bilgileri sakladığı hızlı bir hafıza kutusudur. SSD sayesinde bilgisayar saniyeler içinde açılır, sessiz çalışır ve daha az enerji harcar. Bu sebeple de SSD kaç yıl dayanır ve SSD'nin ömrü ortalama ne kadardır gibi sorular bir bilgisayar almadan önce cevaplanması gereken önemli sorular arasında yerini almaktadır.
SSD'ler genellikle 5-10 yıl kadar dayanabilir. Fakat SSD'lerin dayanıklılığı birkaç önemli detaya bağlıdır. Bunlar:
SSD'ler günlük olarak ortalama bir kullanımda 6 ila 10 yıl arasında dayanabilir. Fakat yoğun bir kullanımda ömrü 3 ila 5 yıl içerisinde değişebilir. SSD'ler genellikle kullan at parçalar değildir. Bu sebeple de kullanım amacınız ve kullanım sıklığınız SSD'lerin ömrünü de belirlemektedir.