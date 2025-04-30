SSD Kaç Yıl Dayanır? SSD’nin Ömrü Ortalama Ne Kadardır?

SSD bilgisayarın önemli parçaları arasındadır. Önceden bilgiler büyük ve dönen diskler olan HDD ile saklanırdı. SSD'ler ise hareketsiz ve çiplerle çalışan parçalardır. Yani SSD, bilgisayarın bilgileri sakladığı hızlı bir hafıza kutusudur. SSD sayesinde bilgisayar saniyeler içinde açılır, sessiz çalışır ve daha az enerji harcar. Bu sebeple de SSD kaç yıl dayanır ve SSD'nin ömrü ortalama ne kadardır gibi sorular bir bilgisayar almadan önce cevaplanması gereken önemli sorular arasında yerini almaktadır.

SSD Kaç Yıl Dayanır?

SSD'ler genellikle 5-10 yıl kadar dayanabilir. Fakat SSD'lerin dayanıklılığı birkaç önemli detaya bağlıdır. Bunlar:

SSD'ler sınırlı sayıda veri yazabilir. Bu sebeple ne kadar çalıştığı ve ne kadar büyük veriler yazdığınız önemlidir.

SSD'lerin kalitesi oldukça önemlidir. Ucuz olarak tercih ettikleriniz daha kısa ömürlü olabilir. Fakat kaliteli bir SSD 7 yıl kadar rahatlıkla kullanılabilir.

SSD'lerin kullanım amacı da dayanıklılığı etkiler. Eğer sadece oyun ve film için kullanıyorsanız daha az yıpranacaktır. Fakat büyük dosyalar yazıyorsanız daha hızlı yıpranabilir.

SSD'nin Ömrü Ortalama Ne Kadardır?

SSD'ler günlük olarak ortalama bir kullanımda 6 ila 10 yıl arasında dayanabilir. Fakat yoğun bir kullanımda ömrü 3 ila 5 yıl içerisinde değişebilir. SSD'ler genellikle kullan at parçalar değildir. Bu sebeple de kullanım amacınız ve kullanım sıklığınız SSD'lerin ömrünü de belirlemektedir.