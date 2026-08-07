Stat bekliyor kavga büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın arasına bu sefer de yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı girdi. Ünsal önceki gün mecliste yaptığı konuşmada stat konusunda üstlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtip isim vermeden İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi. Ünsal'ın açıklamaları İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı kızdırdı. İZBB'den yapılan yazılı açıklamada gecikme iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilip Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın son günlerde yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğuna dikkat çekildi. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlediği ifade edilen açıklamada; katkılarından ötürü AK Partili bir öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür edildi. CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen ve koltuğu Tugay'dan devralan Yıldız Ünsal önceki gün meclis toplantısında yaptığı konuşmada İZBB'nin sorumluluğuna geçen stat yapımına ilişkin projedeki gecikmeyi eleştirdi. Tüm siyasi parti temsilcilerini Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı konusunda ortak hareket etmeye davet eden Yıldız, ardından da Karşıyaka Stadının yapılacağı alanda ortak bildiri yayınlama teklifinde bulundu.

Karşıyaka Belediyesi olarak stadın bir an önce hayata geçmesi için bugüne kadar üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiklerini öne süren Yıldız, meclis üyelerine; "Geliyor musunuz? İmza veriyor musunuz? Biz bugüne kadar gereğini yaptık. Burayla alakalı izinleri çıkarttık. Şu anda top geçmişte birlikte çalıştığınız, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'nda" ifadelerini kullandı. Ünsal statta yapılacak buluşma için tarih ve saat belirlendikten sonra gerekli duyuruların yapılacağını sözlerine ekledi.

TUGAY'I KIZDIRDI

Ünsal'ın bu açıklamaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı oldukça rahatsız etti. İZBB'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yapım sürecine ilişkin özellikle sosyal medya üzerinden, çalışmaların ilerlemediği ya da hazırlıkların bekletildiği yönünde gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca son birkaç gün içerisinde Karşıyaka Belediye Başkanı tarafından yapılan ve yürütülen sürece ilişkin kamuoyunda yanlış algı oluşmasına neden olabilecek açıklamalar da dikkatle takip edilmiştir." İfadelerine yer verildi.

KASAPOĞLU İLE İNAN'A TEŞEKKÜR

Açıklamanın devamında Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a teşekkür eden Tugay, stat projesi konusunda gelinen son durumla ilgili bilgi paylaştı. Açıklamanın son bölümünde ise; "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Karşıyaka'nın yıllardır beklediği bu önemli yatırımın en kısa sürede hayata geçirilmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Ünsal'ın statla ilgili yaptığı açıklamalara İZBB cephesinden gelen cevap siyaset kulislerinde de hareketliliğe neden oldu. Cemil Tugay ile Behice Yıldız Ünsal arasında geçmişte de bir takım görüş ayrılıkları yaşandığına dikkat çekilirken kulislerde "Halefle selef arasına bu sefer de Karşıyaka Stadı girdi" yorumları yapılıyor.