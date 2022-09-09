Steak tartar tarifi: Masterchef Steak tartar nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Masterchef yeni bölümde Steak tartar tarifi merak konusu oldu. Yarışmacılar Steak tartar tarifi ile rakiplerini elemeye çalışacak. Steak tartar tarifi bu noktada gündemdeki yerini aldı. Jüri üyelerinden gelen püf noktaları ile Masterchef Steak tartar tarifi araştırılmaya başladı. Peki, Steak tartar nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Masterchef Steak tartar tarifi
200 gr satır dana kıyma
1 bıldırcın yumurtası
1 yemek kaşığı acı hardal
1 yemek kaşığı kapari
1 yemek kaşığı acı sos
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı deniz tuzu
2 arpacık soğan
1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin.
Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırın.
Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun.
Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin.
Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin.
Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.