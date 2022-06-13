Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? Steam ücretsiz oyun veriyor!

Steam ücretsiz oyun kampanyasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere Epic Games, uzun bir süredir üyelerine haftalık olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Bu furyaya Steam de dahil oldu. Yaşanan gelişmeyle gamerlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Steam hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? İşte detaylar...
Oyuna cinsiyetini seçtiğimiz kıyafetsiz bir karakterle birlikte başlıyoruz. Bir adada mahsur kaldığımız için sürekli olarak avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı malzemeler ile kendimize sığınak yapmalıyız. Yani amacımız hayatta kalmak ve gelişmek.