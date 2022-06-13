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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:12 Son Güncelleme: 13.6.2022 10:12

Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? Steam ücretsiz oyun veriyor!

Steam ücretsiz oyun veriyor! Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar?

Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım ve oyun platformu Steam ücretsiz oyun kampanyasını duyurdu. Epic games'in ardından gelen bu duyuru; gamerlar tarafından heyecanla karşılanıyor. Bu noktada "Steam hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. ARK: Survival Evolved isimli oyun belirlenen tarihe kadar ücret ödemeksizin kütüphaneye eklenebilecek. Peki, Steam ücretsiz oyun mu veriyor, hangi oyunlar ücretsiz? İşte detaylar...

Steam ücretsiz oyun kampanyasıyla beraber araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere Epic Games, uzun bir süredir üyelerine haftalık olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyordu. Bu furyaya Steam de dahil oldu. Yaşanan gelişmeyle gamerlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Steam hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? İşte detaylar...

Steam ücretsiz oyun veriyor! Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar?

STEAM, ÜCRETSİZ OYUN VERİYOR!

Steam tarafından ücretsiz olarak verilen oyun ARK: Survival Evolved oldu. 19 Haziran günü akşam saat 20:00'a kadar bu kampanya devam edecek. Bir kez kütüphanenize eklendikten sonra ise temelli sizin oluyor.

Steam ücretsiz oyun veriyor! Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar?

Oyuna cinsiyetini seçtiğimiz kıyafetsiz bir karakterle birlikte başlıyoruz. Bir adada mahsur kaldığımız için sürekli olarak avlanmalı, kaynak toplamalı, eşya üretmeli, bitki büyütmeli, teknolojiler araştırmalı ve dayanıklı malzemeler ile kendimize sığınak yapmalıyız. Yani amacımız hayatta kalmak ve gelişmek.

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Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? Steam ücretsiz oyun veriyor!
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