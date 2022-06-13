Steam bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor, ne zamana kadar? Steam ücretsiz oyun veriyor!

STEAM, ÜCRETSİZ OYUN VERİYOR!

Steam tarafından ücretsiz olarak verilen oyun ARK: Survival Evolved oldu. 19 Haziran günü akşam saat 20:00'a kadar bu kampanya devam edecek. Bir kez kütüphanenize eklendikten sonra ise temelli sizin oluyor.