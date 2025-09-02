Stetoskopta yapay zeka devrimi

Tıp dünyasında 200 yılı aşkın süredir kullanılan stetoskop, yapay zeka desteğiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. İngiltere'de Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust tarafından geliştirilen yeni cihaz, yalnızca 15 saniye içinde kalp yetmezliği, kapak hastalığı ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarını tespit edebiliyor. TRT'nin haberine göre California merkezli Eko Health firmasının ürettiği cihaz, bir kart kalınlığında. Hastanın göğsüne yerleştirilen aparat, kalbin elektriksel sinyallerini ve kan akışı seslerini algılıyor. Bu veriler güvenli şekilde buluta aktarılıyor ve yapay zekâ algoritmaları anormallikleri analiz ediyor. Sonuçlar saniyeler içinde cep telefonuna iletiliyor. İngiltere genelinde 200 aile hekimliği kliniğinde 12 bin hasta üzerinde yapılan denemelerde cihaz yüksek doğruluk oranı sağladı.