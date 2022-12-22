Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri

Story atılacak şarkılar, özellikle whatsapp ve instagram gibi story ya da hikaye atabilme seçeneğini sunan sosyal medya platformlarında ve sık kullanılmakta olan uygulamalarda kullanılmak adına merak edilmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcıları için instagram story şarkı önerileri çeşitli platformlar aracılığı ile araştırılmaktadır. Dilerseniz, kullanıcılar tarafından duygu durumlarını yansıtmak için hikayede paylaşılacak şarkılar konulu içeriğimizi birlikte inceleyelim...
Sayısız instagram, whatsapp ve facebook gibi sosyal medya kullanıcısı anlık olan deneyimlerini story atarak arkadaşlarına ve yakınlarına paylaşmayı tercih etmektedir. Paylaşılan hikayeler 24 saatlik bir süre ile görünme imkanı sunarken; bu storylerde kitaplardan alıntılar, şarkılar, çeşitli gifler, görseller, fotoğraflar ve sıradan günlük yaşamdan kesitler paylaşılabilmektedir. Fakat storyler dahilinde en çok da duygu durumunu yansıtmakta olan şarkılar paylaşılmaktadır. İşte story atılacak şarkılar;
Radiohead – 15 Steps
Hakan Peker – Camdan Cama
Evden Uzak - Nasıl Bi Şeysin
Mine Özgüle - Her Halim
Ayşa Özefe - Deli Gibi
Bağzıları - Gitme Soğukta
The Weeknd – After Hours
Adele – Easy On Me
Imagine Dragons – Sharks
Glass Animals – Heat Waves
Dua, Güneş - Uzi
Krvn – Uzi
Bilmem Mi? - Sefo
Bul Beni – Ezhel
Ralli – Lvbel C5, Batuflex
Kanunlar Gibi – Derya Uluğ
Seni Dert Etmeler – Madrigal
Barbar – Kaan Boşnak
Lütfen - Çakal
Maneskin - Beggin
Storylerde yalnızca duyguları ve anlık hisleri paylaşmak adına şarkılar paylaşılmamaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda en havalı şarkı sözlerini kendi profillerindeki story sekmesinden paylaşmayı tercih edebilmektedir. İnstagram'da hikaye içerisinde paylaşılabilecek en havalı story şarkı önerileri şu şekilde ifade edilebilir;
Bee Gees - Stayin' Alive
AC/DC - Back In Black
Michael Jackson - Billie Jean
Franz Ferdinand - Take Me Out
Aerosmith - Walk This Way
Harry Styles – Kiwi
Alice Merton – Vertigo
Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Justin Timberlake - Señorita
Beyoncé - Formation
Arctic Monkeys - One For The Road
The Weeknd - Take My Breath
HAIM - The Steps
Alaz Alaz – Buray
Makina – UZI
Bonita – Sefo, Reynmen
İnstagram, whatsapp veya facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanıcılarına sunmuş olduğu story paylaşma özelliği sayesinde, kişiler, anlık duygularını ve durumlarını paylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendilerini, hesaplarında bulunan kişilere tanıtmak istediği yönde de çeşitli şekilde story paylaşabilmektedir. Bu sebeple de en güzel story şarkı önerilerini araştırmaktadırlar. Güzel story şarkı önerileri arasında; Kargo - Sen Uyurken, Altıncı Cadde - Sen ve Ben, Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla, Bassel Hallak - Sus Payı, Athena - Bu Adam Fezadan, Emre Aydın - Alıştım Susmaya, Levent Yüksel - Zalim, Sleep Party People – Figures, Thievery Corporation - Letter to the Editor, Viva La Fete - Noir Desir gibi şarkılar örneklendirilebilir.