Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri

Story atılacak şarkılar, özellikle whatsapp ve instagram gibi story ya da hikaye atabilme seçeneğini sunan sosyal medya platformlarında ve sık kullanılmakta olan uygulamalarda kullanılmak adına merak edilmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcıları için instagram story şarkı önerileri çeşitli platformlar aracılığı ile araştırılmaktadır. Dilerseniz, kullanıcılar tarafından duygu durumlarını yansıtmak için hikayede paylaşılacak şarkılar konulu içeriğimizi birlikte inceleyelim...

Sayısız instagram, whatsapp ve facebook gibi sosyal medya kullanıcısı anlık olan deneyimlerini story atarak arkadaşlarına ve yakınlarına paylaşmayı tercih etmektedir. Paylaşılan hikayeler 24 saatlik bir süre ile görünme imkanı sunarken; bu storylerde kitaplardan alıntılar, şarkılar, çeşitli gifler, görseller, fotoğraflar ve sıradan günlük yaşamdan kesitler paylaşılabilmektedir. Fakat storyler dahilinde en çok da duygu durumunu yansıtmakta olan şarkılar paylaşılmaktadır. İşte story atılacak şarkılar;

Adele – Easy On Me

The Weeknd – After Hours

Mine Özgüle - Her Halim

Storylerde yalnızca duyguları ve anlık hisleri paylaşmak adına şarkılar paylaşılmamaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda en havalı şarkı sözlerini kendi profillerindeki story sekmesinden paylaşmayı tercih edebilmektedir. İnstagram'da hikaye içerisinde paylaşılabilecek en havalı story şarkı önerileri şu şekilde ifade edilebilir;

Bee Gees - Stayin' Alive

AC/DC - Back In Black

Michael Jackson - Billie Jean

Franz Ferdinand - Take Me Out

Aerosmith - Walk This Way

Harry Styles – Kiwi

Alice Merton – Vertigo

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Justin Timberlake - Señorita

Beyoncé - Formation

Arctic Monkeys - One For The Road

The Weeknd - Take My Breath

HAIM - The Steps

Alaz Alaz – Buray

Makina – UZI