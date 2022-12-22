Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri

Story atılacak şarkılar, özellikle whatsapp ve instagram gibi story ya da hikaye atabilme seçeneğini sunan sosyal medya platformlarında ve sık kullanılmakta olan uygulamalarda kullanılmak adına merak edilmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcıları için instagram story şarkı önerileri çeşitli platformlar aracılığı ile araştırılmaktadır. Dilerseniz, kullanıcılar tarafından duygu durumlarını yansıtmak için hikayede paylaşılacak şarkılar konulu içeriğimizi birlikte inceleyelim...

Story Atılacak Şarkılar

Sayısız instagram, whatsapp ve facebook gibi sosyal medya kullanıcısı anlık olan deneyimlerini story atarak arkadaşlarına ve yakınlarına paylaşmayı tercih etmektedir. Paylaşılan hikayeler 24 saatlik bir süre ile görünme imkanı sunarken; bu storylerde kitaplardan alıntılar, şarkılar, çeşitli gifler, görseller, fotoğraflar ve sıradan günlük yaşamdan kesitler paylaşılabilmektedir. Fakat storyler dahilinde en çok da duygu durumunu yansıtmakta olan şarkılar paylaşılmaktadır. İşte story atılacak şarkılar;

Radiohead – 15 Steps

Hakan Peker – Camdan Cama

Evden Uzak - Nasıl Bi Şeysin

Mine Özgüle - Her Halim

Ayşa Özefe - Deli Gibi

Bağzıları - Gitme Soğukta

The Weeknd – After Hours

Adele – Easy On Me

Imagine Dragons – Sharks

Glass Animals – Heat Waves

Dua, Güneş - Uzi

Krvn – Uzi

Bilmem Mi? - Sefo

Bul Beni – Ezhel

Ralli – Lvbel C5, Batuflex

Kanunlar Gibi – Derya Uluğ

Seni Dert Etmeler – Madrigal

Barbar – Kaan Boşnak

Lütfen - Çakal

Maneskin - Beggin

Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı Story Şarkı Önerileri

Storylerde yalnızca duyguları ve anlık hisleri paylaşmak adına şarkılar paylaşılmamaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda en havalı şarkı sözlerini kendi profillerindeki story sekmesinden paylaşmayı tercih edebilmektedir. İnstagram'da hikaye içerisinde paylaşılabilecek en havalı story şarkı önerileri şu şekilde ifade edilebilir;

Bee Gees - Stayin' Alive

AC/DC - Back In Black

Michael Jackson - Billie Jean

Franz Ferdinand - Take Me Out

Aerosmith - Walk This Way

Harry Styles – Kiwi

Alice Merton – Vertigo

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Justin Timberlake - Señorita

Beyoncé - Formation

Arctic Monkeys - One For The Road

The Weeknd - Take My Breath

HAIM - The Steps

Alaz Alaz – Buray

Makina – UZI

Bonita – Sefo, Reynmen

Güzel Story Şarkı Önerileri

İnstagram, whatsapp veya facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanıcılarına sunmuş olduğu story paylaşma özelliği sayesinde, kişiler, anlık duygularını ve durumlarını paylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendilerini, hesaplarında bulunan kişilere tanıtmak istediği yönde de çeşitli şekilde story paylaşabilmektedir. Bu sebeple de en güzel story şarkı önerilerini araştırmaktadırlar. Güzel story şarkı önerileri arasında; Kargo - Sen Uyurken, Altıncı Cadde - Sen ve Ben, Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla, Bassel Hallak - Sus Payı, Athena - Bu Adam Fezadan, Emre Aydın - Alıştım Susmaya, Levent Yüksel - Zalim, Sleep Party People – Figures, Thievery Corporation - Letter to the Editor, Viva La Fete - Noir Desir gibi şarkılar örneklendirilebilir.