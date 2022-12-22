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Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:16 Son Güncelleme: 22.12.2022 10:16

Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri

Story atılacak şarkılar, günümüz sosyal medya kullanıcılarınıın ve çoğunlukla da gençlerin merak ettiği konulardan bir tanesi. Gün içerisinde çeşitli duygular yaşayabilen; pek çok durumdan, haberden, tavırdan etkilenebilen ve duygu durumu değişebilen kişiler, duygu durumlarını paylaşabilmek adına story atmak için şarkı arayışına girebilmekte. Bu sebeple de arabada story atılacak şarkılar, storye atılacak şarkılar gibi konular, kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylar...

Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri

Story atılacak şarkılar, özellikle whatsapp ve instagram gibi story ya da hikaye atabilme seçeneğini sunan sosyal medya platformlarında ve sık kullanılmakta olan uygulamalarda kullanılmak adına merak edilmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcıları için instagram story şarkı önerileri çeşitli platformlar aracılığı ile araştırılmaktadır. Dilerseniz, kullanıcılar tarafından duygu durumlarını yansıtmak için hikayede paylaşılacak şarkılar konulu içeriğimizi birlikte inceleyelim...

Story Atılacak Şarkılar

Sayısız instagram, whatsapp ve facebook gibi sosyal medya kullanıcısı anlık olan deneyimlerini story atarak arkadaşlarına ve yakınlarına paylaşmayı tercih etmektedir. Paylaşılan hikayeler 24 saatlik bir süre ile görünme imkanı sunarken; bu storylerde kitaplardan alıntılar, şarkılar, çeşitli gifler, görseller, fotoğraflar ve sıradan günlük yaşamdan kesitler paylaşılabilmektedir. Fakat storyler dahilinde en çok da duygu durumunu yansıtmakta olan şarkılar paylaşılmaktadır. İşte story atılacak şarkılar;

  • Radiohead – 15 Steps

  • Hakan Peker – Camdan Cama

  • Evden Uzak - Nasıl Bi Şeysin

  • Mine Özgüle - Her Halim

  • Ayşa Özefe - Deli Gibi

  • Bağzıları - Gitme Soğukta

  • The Weeknd – After Hours

  • Adele – Easy On Me

  • Imagine Dragons – Sharks

  • Glass Animals – Heat Waves

  • Dua, Güneş - Uzi

  • Krvn – Uzi

  • Bilmem Mi? - Sefo

  • Bul Beni – Ezhel

  • Ralli – Lvbel C5, Batuflex

  • Kanunlar Gibi – Derya Uluğ

  • Seni Dert Etmeler – Madrigal

  • Barbar – Kaan Boşnak

  • Lütfen - Çakal

  • Maneskin - Beggin

Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı Story Şarkı Önerileri

Storylerde yalnızca duyguları ve anlık hisleri paylaşmak adına şarkılar paylaşılmamaktadır. Kullanıcılar bazı durumlarda en havalı şarkı sözlerini kendi profillerindeki story sekmesinden paylaşmayı tercih edebilmektedir. İnstagram'da hikaye içerisinde paylaşılabilecek en havalı story şarkı önerileri şu şekilde ifade edilebilir;

  • Bee Gees - Stayin' Alive

  • AC/DC - Back In Black

  • Michael Jackson - Billie Jean

  • Franz Ferdinand - Take Me Out

  • Aerosmith - Walk This Way

  • Harry Styles – Kiwi

  • Alice Merton – Vertigo

  • Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

  • Justin Timberlake - Señorita

  • Beyoncé - Formation

  • Arctic Monkeys - One For The Road

  • The Weeknd - Take My Breath

  • HAIM - The Steps

  • Alaz Alaz – Buray

  • Makina – UZI

  • Bonita – Sefo, Reynmen

Güzel Story Şarkı Önerileri

İnstagram, whatsapp veya facebook gibi sosyal medya platformlarının kullanıcılarına sunmuş olduğu story paylaşma özelliği sayesinde, kişiler, anlık duygularını ve durumlarını paylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar kendilerini, hesaplarında bulunan kişilere tanıtmak istediği yönde de çeşitli şekilde story paylaşabilmektedir. Bu sebeple de en güzel story şarkı önerilerini araştırmaktadırlar. Güzel story şarkı önerileri arasında; Kargo - Sen Uyurken, Altıncı Cadde - Sen ve Ben, Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla, Bassel Hallak - Sus Payı, Athena - Bu Adam Fezadan, Emre Aydın - Alıştım Susmaya, Levent Yüksel - Zalim, Sleep Party People – Figures, Thievery Corporation - Letter to the Editor, Viva La Fete - Noir Desir gibi şarkılar örneklendirilebilir.

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Story Atılacak Şarkılar - Instagram Hikayede Paylaşılacak Havalı ve Güzel Story Şarkı Önerileri
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