Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüseyin Fazla A Haber’de açıkladı: Uçak ses süratini geçerek yere düştü

"FALCON 50 UÇAKLARI ASLINDA SİCİLİ ÇOK TEMİZ BİR MODELDİR"

Hüseyin Fazla, "Bu tür bir uçak kazasından sonra uçakların sicili, seceresi en ince ayrıntısına kadar incelenir. Bu uçak 1988 yılında uçmaya başlamış. O günden bugüne kadarki bütün uçuşları, büyük bakımları ve en son Esenboğa'dan kalkmadan önceki yerdeki sorti arası bakımları dahil her türlü kayıt incelenir. Gereken otoritelerin imzaları aranır. Buralarda bir soru işareti varsa bunlar mutlak suretle tespit edilir. Uçak tam manasıyla, biz havacılıkta 'bakımsız uçak yoktur' deriz. Falcon 50 uçakları aslında sicili çok temiz bir modeldir; hemen hemen hiç düşmemiş gibi bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"KİRALAMA PROSEDÜRLERİ MUTLAKA İNCELENECEKTİR"

"Libya heyeti neden Malta'dan uçak kiraladı?" sorusuna yanıt veren Fazla, "Libya biliyorsunuz 2011'den sonra neredeyse ikiye bölünmüş bir devletin birleşme sürecinde. Kendisine ait bir VIP servisinin, uçak filosunun olmadığını anlıyoruz. Malta'daki kiralama şirketi portföyü geniş bir şirket. Burada önemli olan kiralamayı yapan otoritenin yaptığı sözleşme ve kontrol mekanizmasıdır. İnceleme heyeti bu kiralama prosedürlerini mutlaka masaya yatıracaktır. Türkiye'nin sahip olduğu VIP uçak imkan ve kabiliyetleri ile kıyaslamak yanlış olur." diye konuştu.