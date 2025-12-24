Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüseyin Fazla A Haber’de açıkladı: Uçak ses süratini geçerek yere düştü

Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir özel jet kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu. Uçağın, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyü yakınında düştüğü tespit edildi.
Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekiler hayatını kaybetti.
BAKAN YERLİKAYA: KARAKUTUYA ULAŞILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusunun gece saatlerinde bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
Çalışmalar Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam ederken, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüseyin Fazla A Haber canlı yayınında uçağın düşüş nedenlerini tek tek sıraladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"FALCON 50 UÇAKLARI ASLINDA SİCİLİ ÇOK TEMİZ BİR MODELDİR"
Hüseyin Fazla, "Bu tür bir uçak kazasından sonra uçakların sicili, seceresi en ince ayrıntısına kadar incelenir. Bu uçak 1988 yılında uçmaya başlamış. O günden bugüne kadarki bütün uçuşları, büyük bakımları ve en son Esenboğa'dan kalkmadan önceki yerdeki sorti arası bakımları dahil her türlü kayıt incelenir. Gereken otoritelerin imzaları aranır. Buralarda bir soru işareti varsa bunlar mutlak suretle tespit edilir. Uçak tam manasıyla, biz havacılıkta 'bakımsız uçak yoktur' deriz. Falcon 50 uçakları aslında sicili çok temiz bir modeldir; hemen hemen hiç düşmemiş gibi bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
"KİRALAMA PROSEDÜRLERİ MUTLAKA İNCELENECEKTİR"
"Libya heyeti neden Malta'dan uçak kiraladı?" sorusuna yanıt veren Fazla, "Libya biliyorsunuz 2011'den sonra neredeyse ikiye bölünmüş bir devletin birleşme sürecinde. Kendisine ait bir VIP servisinin, uçak filosunun olmadığını anlıyoruz. Malta'daki kiralama şirketi portföyü geniş bir şirket. Burada önemli olan kiralamayı yapan otoritenin yaptığı sözleşme ve kontrol mekanizmasıdır. İnceleme heyeti bu kiralama prosedürlerini mutlaka masaya yatıracaktır. Türkiye'nin sahip olduğu VIP uçak imkan ve kabiliyetleri ile kıyaslamak yanlış olur." diye konuştu.
"BİR BÜTÜN HALİNDE VE SES SÜRATİNİ GEÇEREK YERE DÜŞTÜ"
Uçağın kalkıştan sonra 32.450 fit (yaklaşık 10 km) yüksekliğe tırmandığını belirten Fazla, "Uçağın içinde üç tane motor, dolayısıyla üç jeneratör var. Bir jeneratör çıksa diğeri besler. Bizim en çok korktuğumuz, özellikle gece şartlarında 'tam elektrik arızası'dır. Batarya dahil her şeyin gitmiş olması demektir. Ancak kuleyle bir temas olduğuna göre bataryaların en azından bir süre faal olduğunu görüyoruz. Pilotlar acil durum prosedürü gereği geri dönüp en yakın meydana inişe geçiyorlar.
Normalde süzülerek inmelerini beklerdik ama 20:36'dan sonra uçağın kontrolünün kaybedilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Pilotlar ya yanlış kumanda verdiler ya da arıza kumanda kaybını tetikledi. Uçak muhtemelen döne döne, bir bütün halinde ve ses süratini geçerek yere düştü." ifadeleri ile elektrik arızası ihtimalini değerlendirdi.