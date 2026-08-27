Su altı jetiyle Türkiye’ye uyuşturucu taşımayı planladılar

Bulgaristan'da güvenlik güçleri, Türkiye'ye deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına yönelik hazırlanan bir sevkiyatı düzenlediği operasyonla ortaya çıkardı. Operasyon, Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ekiplerince Burgaz Bölge Savcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, Tsarevo ile Rezovo arasındaki yolda şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, her biri 1 kilogramdan fazla ağırlığa sahip 99 paket halinde esrar bulundu. Soruşturmanın devamında Slınçev Bryag (Sunny Beach) tatil bölgesinde yaklaşık 2 kilogram daha uyuşturucu ele geçirildi. Bölgede ayrıca dalışta kullanılan bir su altı jeti bulundu.

HEDEF TÜRKİYE

Bulgar makamlarının açıklamalarına göre yapılan soruşturmada, ele geçirilen uyuşturucunun deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesinin planlandığı belirlendi. İddiaya göre esrar, küçük bir tekneye yüklenecek, ardından bir dalgıç su altı jeti kullanarak tekneyi Türkiye yönünde çekecekti. Burgaz Bölge Savcılığı yetkilisi Hristo Kolev, söz konusu cihazın yaklaşık 40 metre derinliğe kadar kullanılabildiğini açıkladı. Uyuşturucunun, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Rezovo bölgesinden deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesinin planlandığı bildirildi.

TÜRK MAKAMLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Operasyon kapsamında Bulgar makamlarının Türk yetkililerle de işbirliği yaptığı, uyuşturucu kaçakçılığı ağının Türkiye tarafındaki olası bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, büyük miktarda yüksek riskli uyuşturucu madde bulundurmak ve dağıtmakla suçlanıyor. Şüphelilerin tutukluluk durumuna ilişkin kararın bugün Burgaz Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Bulgar yetkililer, uyuşturucunun bu yöntemle Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin şu ana kadar benzer başka bir olay tespit edilmediğini bildirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör