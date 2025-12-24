Su Bayisi’nde sahte içki satışına operasyon… Şişe şişe ele geçirdiler

Yılbaşı öncesinde olası ölümlerin önüne geçebilmek için "Sahte İçki" operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyeti, bir adrese daha baskın yaptı. İstanbul'un Bakırköy İlçesi'ndeki bir Su Bayisi'nde sahte içki satıldığını tespit eden İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. Bakırköy'deki su bayisinde şişe şişe doldurulmuş satışa hazır halde 40 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. O anlar polis kameralarına yansıdı. Bir kişi gözaltına alındı.