Su borusu patlayınca asfalt çöktü; halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü





ARAÇLAR ÇIKARILDI

Yoldaki göçüğün daha da büyüme ihtimaline karşı, çukurun olduğu yerde trafik çift şeritli olarak kapatıldı. Durumun Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye verilen su kesildi. Suyun kesilmesinin ardından belediyeye bağlı ekipler, iş makineleri ve çekici ile çukurda kalan araçları çıkarttı. Boru patlaması nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, patlayan boruyu ve göçük oluşan yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor.