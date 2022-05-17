Video Yaşam Adana'da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video
Adana'da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video

Adana'da su borusu patlayınca asfalt çöktü! Halk otobüsü ve motosiklet su dolu çukura düştü | Video

17.05.2022 | 09:25

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Adana'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen özel halk otobüsü ve bir motosiklet, yaklaşık bir metre derinlikteki su dolu çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, bazı iş yerlerini de su bastı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan altından geçen içme suyu ana şebeke borusu, yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla asfalt çökerken, bulvar ve ara sokaklar su altında kaldı. Mustafa Ayhan Ballı yönetimindeki 01 J 0218 plakalı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan içi su dolu çukura düştü. Diğer araçlar, çukurda mahsur kalan otobüsün etrafından geçmeye devam etti. İş yerine gitmek için motosikletiyle yola çıkan baklava ustası Bayram Gültekin, çukurda mahsur kalan otobüsün yanından geçmek istediği sırada yolda bir kez daha göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre genişliğe ulaşan su dolu çukura motosikletiyle düşen Gültekin, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıktı.

ARAÇLAR ÇIKARILDI
Yoldaki göçüğün daha da büyüme ihtimaline karşı, çukurun olduğu yerde trafik çift şeritli olarak kapatıldı. Durumun Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye verilen su kesildi. Suyun kesilmesinin ardından belediyeye bağlı ekipler, iş makineleri ve çekici ile çukurda kalan araçları çıkarttı. Boru patlaması nedeniyle bulvar üzerindeki bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, patlayan boruyu ve göçük oluşan yolu onarmak için çalışmalara devam ediyor.

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