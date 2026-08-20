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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:56

Su getirmedi diye 15 yaşındaki stajyeri tekme-tokat dövdü! Stajyere şiddet kamerada

Konya’da bir kadın kuaföründe stajyerlik yapan 15 yaşındaki A.E.T., iddiaya göre kendisine su getirmesini isteyen mesai arkadaşı tarafından tekme-tokat dövüldü. Çocuğun dudağına dikiş atılırken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Su getirmedi diye 15 yaşındaki stajyeri tekme-tokat dövdü! Stajyere şiddet kamerada
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Olay, merkez Meram İlçesinde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. A.E.T. 15 gün önce stajyer olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre aynı iş yerinde çalışan B.A., A.E.T'den kendisine su getirmesini istedi. B.A., kendisine su getirmeyi unutan A.E.T'yi diğer çalışanların yanında tekme-tokat dövdü. B.A., çocuğun boğazını sıkıp, kafasını duvara vurdu. Diğer çalışanların araya girmesi ise B.A., çocuğun yanından uzaklaştırıldı. Yaşanan dehşet anları işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan A.E.T'nin dudağına dikiş atıldı. Aile ise B.A'dan şikayetçi oldu. Oğullarının yaşadığı şiddeti unutamadığını belirten aile, "Biz çocuğumuzu yumruk yesin diye büyütmedik. Çocuğumuz gece kâbuslar görüyor, psikolojik yardım alacağız. Başka çocuklarının da yanmaması için susmayacağız" dedi. Öte yandan B.A. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

#KONYA

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Su getirmedi diye 15 yaşındaki stajyeri tekme-tokat dövdü! Stajyere şiddet kamerada
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