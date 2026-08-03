Su içmek için otomatı kıran adam tutuklandı

Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Metro İstasyonu'nda 28 Temmuz günü sıra dışı bir olay meydana geldi. Metroyu beklerken su otomatının camını kırarak içinden su alan ve elini kesen E.T. (41), sevk edildiği adli makamlarca "mala zarar verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇOK SUSAMIŞTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli E.T., savcılıktaki ifadesinde pişmanlığını dile getirerek "Çok susamıştım, camı kırıp su aldım. Sadece su içmek istemiştim. Çok pişmanım" dedi. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen E.T. hakkında karar çıktı.

'SUÇA YATKIN'

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği; şüphelinin sabit ikrarı, güvenlik kamerası kayıtları ve kolluk tutanaklarını dikkate alarak şüphelinin suça yatkın bir profil sergilediğine kanaat getirdi. Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirten hakimlik, E.T.'nin "mala zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.