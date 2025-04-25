Su kanalında cansız bedeni bulunmuştu: Acılı anne; Oğlum düşmedi, kanala itildi!

Serik ilçesinde 21 Nisan tarihinde Tekeli Ortaokulu 1'inci sınıfta arkadaşları ile birlikte öğle arası yemek için okuldan ayrılan ve daha sonra okula ve evine dönmediğini belirten acılı anne Songül Glavuz, "Biz oğlumuzu 3 gün boyunca aradık. Bulamadık" dedi.

'ARKADAŞI SÖYLEDİ'

Acılı anne Songül Gılavuz, "24 Nisan günü oğlumun arkadaşı S.K. bize geldi. 'Sefa'yı Ö.K. kanala ittirdi. Bisikletini de kanala attı' dedi. Biz hemen eve polis çağırdık. Ekipler S.K.'nın ifadesini almak için Çocuk Şube karakola götürdü. Daha sulama kanalında Sefa'nın ittirdiği yeri ekiplere gösterdi. Yapılan aramada önce bisikleti sonra oğlumun cansız bedeni bulundu.." diyerek tepkilerini dile getirdi. Anne Songül Gılavuz, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Sefa Çağlar Gılavuz'un cenazesini teslim aldı. Serik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa veridi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gündür arama çalışması başlatılan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz'u arama çalışması devam ederken yer göstermesinin ardından Burmahancı Mahallesi'nde yer göstermesinin ardından yaptığı incelemede Sefa'ya ait olan bisikleti kanal kenarında buldu. Balık adamlar Sefa'nın yapılan çalışmalarda acı haber geldi. Bisikletinin bulunduğu noktaya yakın bir yerde Sefa Çağlar Gılavuz'un cansız bedeni bulundu.