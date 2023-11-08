Su kuyusu kazan iki işçi göçükte can verdi

Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu kazan işçiler Ahmet Uçar (59) ve Yakup Şahin (50), meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Özlü Mahallesi, Akçaalan mevkiindeki Derepazarı Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Uçar ve Yakup Şahin'in su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi. İşçiler toprak altında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA