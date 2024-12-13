Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen 66 yaşındaki Fatma G., hayatını kaybetti. Önceki gün Avanos ilçesi Özkonak beldesinde meydana gelen olayda Fatma G., evlerinin bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Kuyuya inen ekipler, Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Fatma G., otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.