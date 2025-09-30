Su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için 15 metrelik kuyuya giren 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü. Petekkaya Mahallesi kırsalında yaşanan olayda Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17) kullanılmayan bir su kuyusuna temizlik için girdi. Bu kişiulerden irtibat kesilmesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.