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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Su maymunları Edirne’yi karıştırdı

Su maymunları Edirne’yi karıştırdı
Edirne'de Meriç, Tunca ve Arda nehirlerindeki taşkınlarla Bulgaristan'dan gelen su maymunları, her geçen gün popülasyonlarının artmasıyla çeltik tarlalarına zarar verip, Gala Gölü'nde 3 nilüfer türünü ortadan kaldırdı. Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Beytullah Özkan, "Koruma altında olma statüleri kaldırılırsa popülasyonları azaltılabilir" dedi. Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Aydın ise "Bunun en vicdani çözümü de bu canlıların endemik bitki türlerinden uzaklaştırılmasıdır. Lütfen bu hayvanların katledilmesine izin vermeyelim" sözleriyle karşıt görüşte yer aldı.

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Su maymunları Edirne’yi karıştırdı
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