Su şişesindeki ‘buz’ silahtan sayıldı

Metrobüste çıkan ve mahkemeye taşınan kavgada ilginç bir karar verildi. Geçen ekim ayında İstanbul Beylikdüzü'ndeki evine gitmek için metrobüse binen üniversite öğrencisi Damla K. (22) tanımadığı bir kadının kendisine dikkatle baktığını fark etti. Bir süre sonra göz göze geldiği kadın, elindeki buzlu su şişesini Damla K.'nın kafasına geçirdi.Aldığı darbeyle kaşı patlayan ve kanlar içinde kalan Damla K., elindeki buzlu şişeyi kafasına vuran Tuğba G.'den şikâyetçi oldu. Sabıka geçmişinde "uyuşturucu madde kullanma" suçunu işlediği görülen şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı buz halinde olan su şişesinin silahtan sayıldığını belirterek Tuğba G.'nin "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mahkeme, 9 ay hapis cezasına çarptırdı.