Su tankerinde sıkışan 2 kişi öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğle saatlerinde aşırı hız sebebiyle meydana gelen trafik kazasında kavşaktan inen su tankerinin şoförü kavşaktan dönen ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası su tankeri bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Tankerin içindeki sürücü M.A ve yanındaki M.Y olay yerinde hayatını kaybetti. Yolun altındaki araziye savrulan tankerin içinde sıkışan M.A ve M.Y itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, emniyet ekipleri kazanın ardından soruşturma başlattı.