Su tasarrufu oyunuyla Türkiye’ye ödül getirdi

İzmir Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Egehan Şahinoğlu (11), İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı'nın düzenlediği yarışmada, geliştirdiği eğitim oyunuyla sosyal etkisi nedeniyle ödül kazandı. Türkiye'yi yarışmada tek başına temsil eden Şahinoğlu'nun su tasarrufu temalı oyunu, 15 binden fazla katılımcının yer aldığı organizasyonda sosyal etkisiyle ödüle layık görüldü. Su deposunu doldurmaya çalıştığı ve bu su ile bitki sulayarak kazanmayı amaçlayan bir oyun tasarladığını söyleyen Şahinoğlu, "Bu ödülü Birleşmiş Milletler'in 6 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 'Temiz Su ve Sanitasyon' hedefine uygun görüldüğü ve özenli bir kodlama sergilediğim için verdiler. Yazılım mühendisi olmak istiyorum. İleride de ülkemizin teknolojik açıdan kendini geliştirmesine katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İngilizce öğretmeni olan ve aynı zamanda Egehan'ın annesi Pınar Şahinoğlu ise "Üreten çocuk da aynı zamanda geleceği şekillendirir. Onun için ailelere çok büyük rol düşüyor" diye konuştu.

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