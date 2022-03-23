Su Ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı’ programında dikkat çeken sonuç bildirgesi

Beyoğlu'nda, 22 Mart Dünya Su Günü'nde "Su ve Sürdürülebilirlik'' İlk Çağrı Programı düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirilen program; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı'n yanı sıra akademik camiadan çok sayıda isim katıldı.

İki oturumlu programda, su kaynaklarının korunması, Haliç'in son durumuyla ilgili hazırlanan analiz raporlarının değerlendirilmesi ve iklim değişikliklerinin beraberinde getirdiği kuraklık gibi olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

İKİ OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Haliç Özelinde Su ve Sürdürülebilirlik" başlıklı Haliç Oturumuna, Dr. Hayri Baraçlı, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Dr. Ali Uyumaz ve Doç. Dr. Abdullah Yinanç konuşmacı olarak katıldı. "Su Savaşları ve Su Projeleri" başlıklı Sürdürülebilirlik Oturumuna ise, Doç. Dr. Sabri Öz, Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün, Dr. Vahit Ferhan Benli ve Dr. Hüseyin Arslan konuşmacı olarak katıldı. Oturumların yanı sıra Metaverse Meta Müze platformunda katılımcılar 3D gözlük ile Beyoğlu'nun tarihi çeşmelerine yolculuk yapma imkanı buldu. Etkinlikte ayrıca Bilim Beyoğlu Doğa Atölyesi ile de öğrencilere su bilinci eğitimi verildi. Program, 'İlk Çağrı Sonuç Bildirisi'nin okunmasıyla sona erdi.





SU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: İLK ÇAĞRI KAPANIŞ BİLDİRGESİ

22 Mart Dünya Su Günü münasebeti ile İstanbul Beyoğlu Belediyesi, BeTa İlim Derneği, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Su Vakfı iş birliği ile yapılan Su ve Sürdürülebilirlik: İlk Çağrı Programında bilimsel çalışmaları ile oturumlara katılarak yapılan değerlendirmeler aşağıdaki sonuçları ortaya koydu:





ŞEHİRDE SU

*Suyun Önemi: Su ve su kaynaklarının kullanımı üzerine hem sürdürülebilir bir anlayış, hem de ülkemize en yüksek fayda anlayışı ile yapılan çalışmalar, 22 Mart Dünya Su günü münasebeti ile dile getirilmiş ve İLK ÇAĞRI programında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

*Suyun Getirilmesi: BM Kalkınma Ajansının da gündeme sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda son yıllarda aldığı "temiz suya erişim" ve suyun getirilmesi meselesinde, Cumhurbaşkanımızın İBB başkanı olduğu dönemde olağanüstü bir çaba sarf edildiği insanlarımız tarafından bilinen bir gerçektir. İstanbulluların suyu evlerinde rahatça kullanmalarına olanak sağlayan her türlü yapılanmaların yeniden değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması yönünde ikaz niteliğinde farkındalık oluşturulmuştur.

*Suyun Depolanması: Su havzalarında ve depolama sahalarında; su seviye ve kullanım gerekliliği mevsimsel değişimler göz önünde bulundurularak depolama ihtiyacı çözüme önerilmiştir.

*Suyun Geri Kazanımı: Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ettiği "sıfır atık" projesindeki yaklaşıma benzer bir şekilde suda da "sıfır israf" anlayışı ile suyun geri kazanımı, gri suların kullanımı konusunda altyapıların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yağmur Sularının Kullanımı: İklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya maruz kalan dünyanın gidişatına göre, 100 yıllık projeksiyonu ortaya koyacak projelerin yapılması ve bu alanda büyük veri, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarının çalıştırılması ile dinamik politika üretici çalışmaların yapılması ve bu alanda yapılan Araştırma ve Geliştirmelerin desteklenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

*Atık Sudan Oluşacak Çamurun Geri Kazanımı: Atık suların ve her türlü oluşacak çamurun geri kazanımı noktasında da tesislerin ve yatırım alanlarının, yatırım büyüklüklerinin ve zamansal planlamanın önemi açıkça ifade edilmiştir. Gerekli yasal düzenlemeler var olduğu halde faaliyetlerin olmamasının çevreye ve vatandaşlara negatif etkiler oluşturduğu vurgulanmıştır.

Beyoğlu ve Bölgesi Ticaret -Turizm Merkezi: Beyoğlu'nun ticari ve turizm merkezi olması dışında Su Medeniyetinin de merkezi olduğu vurgusu yapılmıştır.





HALİÇ ÖZELİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

*Haliç'in Temizlenmesi: Nisan ve Mayıs aylarında geçen yıllardan daha da uzun süreli bir müsilaj beklentisinin varlığına dikkat çekilerek, yapılan bilimsel değerlendirmeler bu hususta ihmallerin varlığını ortaya koymaktadır.

*Sudaki Hareketliliğin Sağlanması: Yapılan bilimsel çalışmalar ve analizler ışığında, sudaki hareketlilik ve suda yaşam, suda çeşitlilik ilkleri yine BM Kalkınma ajansının önem verdiği yeni konular iken, tehlike sinyali altındaki oksijenlendirme ve buna bağlı çeşitlilik için farkındalık ve uyarı mahiyetinde çalışmaların bir an evvel ortaya konulması ve bunların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği ifade edilmiştir.

*Haliç ve Çevresinin Yaşanabilir Alan Olarak Etkin Kullanılması: Pırıl pırıl bir Haliç; su ve sürdürülebilirlikte ilk çağrı olarak düzenlediğimiz bu programda etraflıca ele alınmıştır. Haliç için; Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birlikte çalışma yapması gerekliliği önerilmiştir.

*Tavşan Adaları ve çevresinin sürekli takip edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur: Çalışmalarımızı etraflı bir şekilde derleyerek İstanbul ve Haliç özelinde Su ve Sürdürülebilirlik konulu bir rapor hazırlanmaktadır.