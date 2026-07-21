Su yalağına düşen 2 yaşındaki Yasemin kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsal Şenocak Mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Yasemin Haskavi, evlerinin yakınında bulunan hayvanların su içtiği yalağa düştü. Bir süre sonra çocuğu su dolu yalakta hareketsiz halde bulan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Köye gelen sağlık ekiplerine baygın halde teslim edilen çocuk, yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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