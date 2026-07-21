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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:28

Su yalağına düşen 2 yaşındaki Yasemin kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hayvanların su içmesi için kullanılan su yalağına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Su yalağına düşen 2 yaşındaki Yasemin kurtarılamadı
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Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsal Şenocak Mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Yasemin Haskavi, evlerinin yakınında bulunan hayvanların su içtiği yalağa düştü. Bir süre sonra çocuğu su dolu yalakta hareketsiz halde bulan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Köye gelen sağlık ekiplerine baygın halde teslim edilen çocuk, yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Su yalağına düşen 2 yaşındaki Yasemin kurtarılamadı
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